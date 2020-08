Si Murray pouvait choisir un joueur à entraîner, ce serait... Federer

Arrivé à New York pour y réaliser l'enchaînement Cincinnati-US Open, Andy Murray s'est prêté au jeu des questions-réponses sur les réseaux sociaux. Invité à se projeter en tant que coach et à donner le nom du joueur qu'il aimerait entraîner, l'Ecossais a mentionné Roger Federer et a justifié son choix.

Ce serait une reconversion inattendue. De six ans son cadet, Andy Murray aimerait pourtant bien entraîner Roger Federer. Plus précisément, s'il était amené à devenir coach et qu'il pouvait choisir un joueur, ce serait le Suisse. C'est ce que l'Ecossais a révélé, entre sérieux et second degré, dans une séance de questions-réponses sur Instagram avec des internautes. Actuellement aux Etats-Unis, il espère disputer ses premiers matches de la saison à Cincinnati et à l'US Open dans la "bulle" new-yorkaise, mais s'est accordé un petit moment de détente sur les réseaux sociaux.

Et Murray ne s'est pas contenté de nommer Federer, il a expliqué pourquoi. "J'apprendrais beaucoup et ce serait intéressant de parler tennis avec lui, de le regarder s'entraîner, et il gagnerait beaucoup", a-t-il estimé. Est-ce à dire que le rapport traditionnel d'autorité entre coach et coaché serait inversé en raison de l'immense expérience du Suisse et de ses 39 printemps ?

L'Ecossais aurait-il la vie facile parce que Federer lui assurerait d'office des résultats en tant que coach, ou considère-t-il qu'il lui apporterait des éléments tactiques nouveaux pour qu'il "gagne beaucoup" ? La phrase est ouverte à toutes les interprétations. On reconnaît bien là l'esprit fin et caustique de Murray. Une chose est sûre, l'intéressé espère bien prolonger sa carrière le plus longtemps possible malgré sa lourde opération à la hanche en 2019, et la fin de carrière de Federer se rapproche. L'hypothèse a donc peu de chances de se concrétiser, mais elle vaudrait assurément le coup d'oeil.

