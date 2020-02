L'Américaine de 21 ans fait désormais partie d'un cercle très fermé. Le cercle des vainqueurs en Grand Chelem. En remportant la finale à Melbourne face à l'Espagnole Garbine Muguruza, elle a gagné du même coup huit places au classement mondial. Son adversaire malheureuse en finale, ancienne numéro 1 mondiale, fait elle un bond de 16 places et pointe maintenant au seizième rang de la hiérarchie mondiale.

Autre gagnante de la semaine australienne : la Roumaine Simona Halep. L'ex-reine du tennis féminin qui avait fait son retour dans le top 3 le 20 janvier, grappille à nouveau une place pour se classer deuxième mondiale. Elle profite notamment de la contre-performance de la Tchèque Karolina Pliskova, éliminée dès le 3e tour à Melbourne alors qu'elle avait été demi-finaliste l'an dernier, et qui se retrouve donc reléguée sur la troisième marche du podium. La Japonaise Naomi Osaka, qui était tenante du titre en Australie, fait elle les frais de son élimination surprise au 3e tour et recule de six places (10e).

Classement WTA au 3 février 2020

1. Ashleigh Barty (AUS) 8367 pts

2. Simona Halep (ROU) 6101 (+1)

3. Karolína Plísková (RTC) 5290 (-1)

4. Elina Svitolina (UKR) 4775 (+1)

5. Belinda Bencic (SUI) 4675 (+2)

6. Bianca Andreescu (CAN) 4665

7. Sofia Kenin (USA) 4495 (+8)

8. Kiki Bertens (P-B) 3965 (+2)

9. Serena Williams (USA) 3915

10. Naomi Osaka (JAP) 3626 (-6)

11. Petra Kvitová (RTC) 3466 (-3)

12. Madison Keys (USA) 2962 (-1)

13. Aryna Sabalenka (BLR) 2820 (-1)

14. Johanna Konta (GBR) 2753 (-1)

15. Petra Martic (CRO) 2586 (-1)

16. Garbiñe Muguruza (ESP) 2527 (+16)

17. Markéta Vondrousová (RTC) 2430 (-1)

18. Alison Riske (USA) 2360 (+1)

19. Elise Mertens (BEL) 2360 (-2)

20. Angelique Kerber (ALL) 2175 (-2)