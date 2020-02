Suivez l'ATP de Rio de Janeiro en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player

La terre battue fait déjà son retour sur Eurosport à l'occasion du Rio Open disputé cette semaine.

Classé en catégorie 500, le tournoi accueillera notamment le récent finaliste de l'Open d'Australie Dominic Thiem.

On retrouvera également le tricolore Corentin Moutet mais aussi quelques-uns des meilleurs joueurs sud-américains du circuit à l'image de l'Argentin Guido Pella et du Chilien Cristian Garin.

Retrouvez le programme TV complet du tournoi, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Lundi 17 février - En direct sur Eurosport 1

20h30 - 1er tour en direct

Mardi 18 février - En direct sur Eurosport 1

08h30 - 1er tour en différé.

En direct à 00h30 sur Eurosport Player.

En direct à 00h30 sur Eurosport Player. 20h30 - 1er tour en direct

Mercredi 19 février - En direct sur Eurosport 1

08h30 - 1er tour en différé.

En direct à 00h30 sur Eurosport Player.

En direct à 00h30 sur Eurosport Player. 20h30 - 2ème tour en direct

Jeudi 20 février - En direct sur Eurosport 1

08h30 - 2ème tour en différé.

En direct à 01h00 sur Eurosport Player.

En direct à 01h00 sur Eurosport Player. 20h30 - 2ème tour en direct.

Vendredi 21 février - En direct sur Eurosport 1

08h00 - 2ème tour en différé.

En direct à 01h00 sur Eurosport Player.

En direct à 01h00 sur Eurosport Player. 19h00 - 1/4F en direct.

Samedi 22 février - En direct sur Eurosport 1

08h00 - 1/4F en différé.

En direct vendredi à 23h00 sur Eurosport Player.

En direct vendredi à 23h00 sur Eurosport Player. 21h00 - 1/2F en direct.

Dimanche 23 février - En direct sur Eurosport 1

21h30 - Finale.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.