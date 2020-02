Suivez l'ATP Rotterdam en direct et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player

Après sa victoire sur le tournoi de Montpellier ce dimanche, Gaël Monfils sera l'un des hommes à suivre cette semaine du côté de Rotterdam et tentera de conserver son titre acquis en 2019.

Quatre autres tricolores prendront part à la compétition avec les présences de Benoit Paire, Adrian Mannarino, Gilles Simon et Grégoire Barrère.

Tête de série n°1, Daniil Medvedev fera logiquement office de favori au même titre qu'un autre membre du top 10 mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas.

Retrouvez le programme TV complet du tournoi, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Lundi 10 février - En direct sur Eurosport 1

13h00 - 1er tour en direct

19h30 - 1er tour en direct

Mardi 11 février - En direct sur Eurosport 1

11h00 - 1er tour en direct

19h30 - 1er tour en direct

Mercredi 12 février - En direct sur Eurosport 1

11h00 - 1er tour en direct

19h30 - 2ème tour en direct

Jeudi 13 février - En direct sur Eurosport 1

11h00 - 2ème tour

19h30 - 2ème tour

Vendredi 14 février - En direct sur Eurosport 1 et 2

13h00 - 1/4F en direct sur Eurosport 2

19h30 - 1/4F en direct sur Eurosport 1

Samedi 15 février - En direct sur Eurosport 1 et 2

15h00 - 1/2F en direct sur Eurosport 2

19h30 - 1/2F en direct sur Eurosport 1

Dimanche 16 février - En direct sur Eurosport 2

16h05 - Finale

Dès 15h30 en direct sur Eurosport Player.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.