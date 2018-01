Suivez l'Open d'Australie en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player

Du 15 au 28 janvier, les meilleurs joueurs de la planète seront en Australie pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. L'occasion de retrouver Roger FEDERER, Rafael NADAL, Novak DJOKOVIC et Maria SHARAPOVA mais également Jo-Wilfried TSONGA, Gaël MONFILS, Alizé CORNET et Caroline GARCIA côté français.

Comment regarder l'Open d'Australie ?

L'Open d'Australie est à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport.

En première semaine, de 01h à 14h, vous retrouverez les matchs des meilleurs internationaux sur Eurosport 1, tandis qu'Eurosport 2 se consacrera aux parcours des français. A partir du mardi 23 janvier et des quarts de finale, rendez-vous sur Eurosport 1 pour la suite du tournoi, alors qu'Eurosport 2 se concentrera sur les tournois de doubles.

Sur Eurosport Player, nous vous proposons en exclusivité un accès à pas moins de 16 courts « en direct », du jamais vu !

Afin de commenter, décrypter et analyser cet événement tant attendu, Eurosport saura compter sur son équipe de consultants et journalistes, composée de Bertrand MILLIARD, Fred VERDIER, Bruno CUAZ, Simon DOS SANTOS, Romain BOUCHENNOT, Arnaud DI PASQUALE, Jean-Paul LOTH et Camille PIN.

À retrouver tous les jours également l’émission AVANTAGE LECONTE, présentée par Benoit DANIEL et Henri LECONTE. Ensemble, ils vous feront découvrir les coulisses du tournoi et seront au plus proche des acteurs de la compétition.

Patrick MOURATOGLOU délivrera quant à lui ses analyses en réalité augmentée dans THE COACH, décortiquant toutes les principales affiches avec sa vision originale du tennis.

Ne manquez aucun match et suivez l’Open d’Australie en direct et en intégralité sur les chaînes Eurosport.