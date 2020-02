Suivez le tournoi ATP de Pune en direct et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player

Après la quinzaine de l'Open d'Australie, le tennis poursuit sa route sur les antennes d'Eurosport et fait étape cette semaine en Inde à l'occasion du tournoi ATP de Pune.

Les tricolores Benoit Paire, tête de série n°1, ainsi qu'Antoine Hoang seront notamment à suivre sur ce tournoi 250.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Lundi 03 février - En direct sur Eurosport 1

Dès 11h00 - 1er tour.

Mardi 04 février - En direct sur Eurosport 1

Dès 11h00 - 1er tour.

Mercredi 05 février - En direct sur Eurosport 1

Dès 11h00 - 1er et 2ème tours.

Jeudi 06 février - En direct sur Eurosport 1

Dès 11h00 - 2ème tour.

Vendredi 07 février - En direct sur Eurosport 1

Dès 11h00 - Quarts de finale.

Samedi 08 février - En direct sur Eurosport Player

Dès 12h30 - Demi-finales en direct.

Et en différé à partir de 17h30 sur Eurosport 2.

Dimanche 09 février - En direct sur Eurosport 2

12h30 - Finale en direct.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 121 et 122) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.