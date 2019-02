Suivez les ATP Dubaï et Acapulco en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Par Benoit Dourlhes il y a 1 heure

Cette semaine, retrouvez les tournois ATP de Dubaï et d'Acapulco en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player. En journée, il faudra suivre le tennis du côté de Dubaï avec un tableau très relevé.

On y retrouvera notamment la tête de série n°1 Kei Nishikori, Roger Federer, Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas ou encore les Français Gaël Monfils et Benoit Paire. Sur le continent américain, à Acapulco, le programme sera également très alléchant et à suivre en soirée.

Rafael Nadal, tête de série n°1, sera accompagné d'Alexander Zverev, Kevin Anderson, John Isner, Nick Kyrgios ou encore du récent finaliste de l'ATP Rotterdam, Stan Wawrinka.

51ème mondial, Adrien Mannarino sera l'unique tricolore en lice. Retrouvez le programme TV complet de la semaine, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player: Lundi 25 février - 1er tour ATP Dubaï : 11h00-15h00 & 16h00-20h00 en direct sur Eurosport 1

ATP Acapulco : 23h00-03h00 en direct sur Eurosport 1. La suite des rencontres sur Eurosport Player. Mardi 26 février - 1er tour ATP Dubaï : 11h00-15h00 & 16h00-20h00 en direct sur Eurosport 1

ATP Acapulco : 23h00-03h00 en direct sur Eurosport 1. La suite des rencontres sur Eurosport Player. Mercredi 27 février - 2ème tour ATP Dubaï : 11h00-15h00 & 16h00-20h00 en direct sur Eurosport 1

ATP Acapulco : 23h00-03h00 en direct sur Eurosport 1. La suite des rencontres sur Eurosport Player. Jeudi 28 février ATP Dubaï : 12h00-20h00 - Quarts de finale en direct sur Eurosport 1 Vendredi 01 mars ATP Acapulco : 00h00-04h00 - Quarts de finale en direct sur Eurosport 1. La suite des rencontres sur Eurosport Player.

ATP Dubaï : 14h00-18h00 - Demi-finales en direct sur Eurosport 1 Samedi 02 mars ATP Acapulco : 01h00-03h00 & 05h00-07h00 - Demi-finales en direct sur Eurosport 1

ATP Dubaï : 16h00-18h00 - Finale en direct sur Eurosport 1 Dimanche 03 mars ATP Acapulco : 04h00-06h00 - Finale en direct sur Eurosport 1.

Rediffusion à 16h45 sur Eurosport 2 et à 18h45 sur Eurosport 1. Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.