Suivez les Next Gen ATP Finals en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Dès mardi, retrouvez le Masters de la Next Gen à Milan en direct sur les antennes d'Eurosport. Cette semaine, les meilleurs joueurs de la nouvelle génération se donnent rendez-vous à Milan à l'occasion de la 3ème édition des Next Gen ATP Finals. Répartis en deux groupes, huit joueurs de moins de 22 ans lutteront pour le titre final et tenteront de succéder à Stefanos Tsitsipas, vainqueur l'an passé. On retrouvera dans le groupe A Casper Ruud, Alex de Minaur, Miomir Kecmanovic et Alejandro Davidovich Fokina. Dans le groupe B, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Mikael Ymer et Jannik Sinner devront également s'affronter pour une place en demi-finale. Retrouvez le programme TV complet de la semaine à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player : Mardi 05 novembre - 1ère journée 14h00 - Session de jour en direct

19h30 - Session de nuit en direct Mercredi 06 novembre - 2ème journée 14h00 - Session de jour en direct

19h30 - Session de nuit en direct Jeudi 07 novembre - 3ème journée 14h00 - Session de jour en direct

19h30 - Session de nuit en direct Vendredi 08 novembre - Demi-finales 19h00 - 1ère demi-finale

19h30 - Session de nuit en direct Vendredi 08 novembre - Demi-finales 19h00 - 1ère demi-finale

21h00 - 2ème demi-finale Samedi 09 novembre - Finale 21h00 - Finale