Super Fabio, Delpo héros, frustré comme Jo : Le Top 50 des matches des années 2010

Dossier réalisé par Laurent VERGNE et Rémi BOURRIERES

40. Fabio Fognini – Rafael Nadal

US Open

Edition : 2015

Tour : 3e tour

Vainqueur : Fabio Fognini (Italie)

Adversaire : Rafael Nadal (Espagne)

Score : 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

"Un match dingue, un Fognini en transe et Nadal à la trappe". Voilà comment nous avions titré, ce 5 septembre 2015, après ce qui demeure probablement la victoire la plus marquante de la carrière de Fabio Fognini. Même si le fantasque italien a décroché en 2019 son plus grand titre à Monte-Carlo, et même s'il ne s'agissait ici que d'un 16e de finale, aucune victoire n'égale la force de ce qu'il a accompli sur le court Arthur-Ashe face au Majorquin. Certes, Nadal ne traverse alors pas la meilleure période de sa carrière. Mais ce soir-là, pendant deux sets et demi, Rafa a une bonne tête de patron.

Lorsqu'il mène 6-3, 6-4, 3-1, on s'apprête même à saluer son succès le plus convaincant depuis bien longtemps. Puis Fabio est passé en mode Superman, d'abord pour stopper l'hémorragie, avant de prendre peu à peu la mesure de son illustre adversaire. Le dernier set est l'un des plus beaux de la décennie à Flushing. Une qualité de tennis invraisemblable, des prises de risque hallucinantes du côté italien et une série de… sept breaks consécutifs ! A 1h30 du matin, au bout du suspense et du spectacle, Fognini terrasse Nadal avec 70 coups gagnants dans la besace. Jamais, en 150 précédents, l'Espagnol n'avait perdu un match de Grand Chelem en ayant gagné les deux premiers sets. Mais Super Fabio est passé par là...

39. Roger Federer – Gaël Monfils

US Open

Edition : 2014

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Roger Federer (Suisse)

Adversaire : Gaël Monfils (France)

Score : 4-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2

Un de ces matches qui résument la carrière de Gaël Monfils, à qui il manque en Grand Chelem une immense performance. Malgré deux demies et six quarts dans les Majeurs, on peine à trouver des victoires possédant l'envergure de celles signées par ses compères Gasquet et surtout Tsonga. Son totem, Monfils aurait pu, aurait dû l'accrocher face à Roger Federer lors de l'US Open 2014. Deux sets d'avance, puis deux balles de match dans la 4e manche n'ont pas suffi au Français dans un quart de finale électrique comme seul Flushing sait les générer.

Pendant deux sets, Federer, totalement spectateur de son match et en mode arrosage automatique (26 fautes directes sur ces deux manches), subit face à un Monfils comme on aurait aimé toujours le voir : concentré, impliqué, déterminé. Mener deux sets à rien en une heure et quart dans un quart de Grand Chelem contre Federer relève du rêve. Mais le réveil a vite sonné. Tant pis pour Monfils. Tant mieux pour ce match qui, de quelconque, deviendra excitant. Surtout dans un 4e acte où les deux hommes, épaule contre épaule, vont se rendre coup pour coup. Il ne manquera qu'un point au Français pour plier ce match. Deux balles de match sauvées par le Suisse plus que vendangées par la Monf'. Reste, comme souvent avec ce bon vieux Gaël, un arrière-goût doux-amer.

38. Dominic Thiem – Novak Djokovic

Masters

Edition : 2019

Tour : Phase de poules

Vainqueur : Dominic Thiem (Autriche)

Adversaire : Novak Djokovic (Serbie)

Score : 6-7(5), 6-3, 7-6(5)

Le premier match de l'année 2019 à figurer dans notre Top 50. Pas le dernier, promis. La dernière édition du Masters fut d'une grande qualité et ce match de poules entre Dominic Thiem et Novak Djokovic en aura été à la fois le point culminant et un tournant. Vainqueur à Bercy, le Serbe lorgne la place de numéro un mondial. Nadal cerclé d'incertitudes sur son physique, on voit mal comment le Djoker pourrait rater le coche. D'autant qu'il a commencé sa semaine londonienne en désossant Matteo Berrettini. Mais Thiem, lui, vient de battre Federer.

Magnifique de détermination et d'agressivité, l'Autrichien va presque constamment dicter le tempo du jeu, surtout dans les deux derniers sets. Jamais il ne dévie de son plan. En face, Djokovic, secoué et souvent dans les cordes, oppose quand même une résistance de tous les instants. Quand il débreake à 5-6 contre lui dans le dernier set avant de mener 4-1 dans le tie-break décisif, on se dit même que l'animal, une fois encore, va trouver le moyen de s'en tirer. Mais non. Une des plus belles victoires de Thiem hors terre battue, et un des plus beaux matches de la saison, tout simplement.

Vidéo - Mené 4-1 dans le jeu décisif, Thiem a renversé Djoko : revivez un tie-break d'anthologie 08:33

37. Gaël Monfils - Roger Federer

M1000 Paris Masters

Edition : 2010

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Gaël Monfils (France)

Adversaire : Roger Federer (Suisse)

Score : 7-6(7), 6-7(1), 7-6(4)

Cinq sur cinq ! Comme le nombre de fois où Gaël Monfils s'était incliné face à Roger Federer auparavant. Mais aussi comme le nombre de balles de match sauvées par le Français, au cours d'une folle soirée parisienne, pour sa première victoire face au n°1 mondial. Incontestablement, cette demi-finale du Rolex Paris Masters 2010 fera date. Ou plutôt ces demi-finales, puisque juste avant, Michaël Llodra avait lui obtenu en vain trois balles de match contre Robin Söderling. Voilà pour le contexte.

Surfant sur cette électricité ambiante, composant aussi parfaitement avec la surface très rapide implantée cette année-là à Bercy, "la Monf", qui avait déjà sauvé deux balles de match plus tôt dans la semaine contre Verdasco, en efface donc cinq autres (dont deux d'affilée) contre Federer. Toutes à 6-5, sur son service, dans un 3e set où il avait déjà été mené 4-1. Sur la première, il est aidé par un Federer bien timide, qui manque un coup droit dans un court quasi-vide. Les autres, il les efface au panache, à l'offensive. Pour gagner le droit de jouer sa seconde finale consécutive à Bercy.

36. Novak Djokovic - Andy Murray

M1000 Rome

Edition : 2011

Demi-finale

Vainqueur : Novak Djokovic (Serbie)

Adversaire : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Score : 6-1, 3-6, 7-6(2)

"J'ai joué le meilleur tennis de ma vie face au meilleur joueur du monde, mais ça n'a pas suffi". En ce printemps 2011, Andy Murray tente de se rapprocher de l'infernal trio qui règne sur le tennis mondial. Il n'est plus très loin, en témoigne cette demi-finale titanesque en nocturne au Foro Italico, au cours de laquelle l'Ecossais passe tout près de mettre fin à l'invincibilité de Novak Djokovic. Le Serbe lamine pourtant son adversaire 6-1 dans la manche initiale. Difficile alors d'imaginer ce qui va suivre.

La deuxième set est peut-être le meilleur jamais joué par Murray sur terre battue, de son propre aveu. Un récital. Djokovic, harcelé à l'échange comme sur sa deuxième balle, est balloté comme rarement. Le dernier acte offre à la fois intensité et dramaturgie avec une succession de breaks. Le Britannique sert pour le match à 5-4. Là, rattrapé par la perspective d'une victoire ô combien marquante, il commet deux doubles fautes. Il ne fallait pas ouvrir la porte. Djokovic va s'y engouffrer pour s'en sortir au jeu décisif. Malgré la sécheresse du score dans les deux premières manches, la rencontre a dépassé de deux minutes le cap des trois heures. Elle est aussi devenue un classique du tournoi italien.

35. Novak Djokovic – Jo-Wilfried Tsonga

Roland-Garros

Edition : 2012

Quart de finale

Vainqueur : Novak Djokovic (Serbie)

Adversaire : Jo-Wilfried Tsonga (France)

Score : 6-1, 5-7, 5-7, 7-6(6), 6-1

Qu'importe le vent et la bruine qui régnaient ce jour-là sur Paris, ce rendez-vous aurait dû être une fête pour le tennis français et pour Jo-Wilfried Tsonga en particulier, qui devenait le premier Tricolore de l'ère Open à atteindre (au moins) les quarts de finale de tous les Grands Chelems. Face à lui, la "montagne" Djokovic, plus que jamais n°1 mondial, vainqueur des trois dernières levées majeures.

A un petit point près, la fête aurait été magnifique… A quatre reprises, Jo passe à un petit point de la victoire, dans le 4e set, dont deux balles de match d'affilée à 5-4, 15-40 puis deux autres à 6-5. Mais on sait que contre Djokovic, transformer une balle de match est au moins aussi difficile que de l'obtenir. De fait, à l'exception peut-être d'un coup droit sur lequel Tsonga pourrait (un peu) s'en vouloir, les autres sont magnifiquement sauvées par le Serbe. Epuisé, Tsonga s'effondre au 5e set et les gouttes qui coulent ensuite sur son visage, après plus de 4h de jeu, au micro de Cédric Pioline, ne sont pas des gouttes de pluie ni de sueur...

34. Juan Martin Del Potro – Rafael Nadal

Jeux Olympiques

Edition : 2016

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Juan Martin Del Potro (Argentine)

Adversaire : Rafael Nadal (Espagne)

Score : 5-7, 6-4, 7-6

Quelle aventure que cette campagne olympique de Juan Martin Del Potro au Brésil. Coincé dans un ascenseur pendant 40 minutes à quelques heures de son 1er tour contre Novak Djokovic, l'Argentin finit par en descendre avant de battre le Serbe. Ce match, que les deux hommes ont fini en larmes, même si elles n'avaient pas le même goût, aurait eu sa place dans ce classement. Mais la demi-finale entre la Tour de Tandil, alors 140e mondial, et Rafael Nadal, fraichement sacré en double, va surpasser cette affiche initiale. Trois sets, plus de trois heures, et une ambiance de corrida.

Les deux hommes ont le bon goût de garder le meilleur pour la fin : une manche décisive aussi spectaculaire qu'étouffante. Del Potro breake à 4-4 et sert pour la finale. Là, Nadal sort le grand jeu : débreak blanc. Les deux points enchainés à 0-30 par le Majorquin (une volée-amortie réflexe puis un délirant passing de coup droit en bout de course) constituent le sommet de ce match. Mais c'est bien Del Potro qui aura le dernier mot, au jeu décisif. JMDP livrera face à Murray un dernier combat épique en finale. Cette fois, il perdra. A Sir Andy l'or, à Juan Martin le titre, honorifique mais inoubliable, de héros de cette semaine carioca.

33. Juan Martin Del Potro – Dominic Thiem

US Open

Edition : 2017

Huitième de finale

Vainqueur : Juan Martin Del Potro (Argentine)

Adversaire : Dominic Thiem (Autriche)

Score : 1-6, 2-6, 6-1, 7-6, 6-4

Juan Martin Del Potro se dresse au milieu du court, bras tendus, yeux fermés, tête levée vers le ciel. Il savoure l'ovation monumentale du Grandstand. Il revient de loin. De nulle part, même. Archidominé par Dominic Thiem pendant deux sets, puis contraint de sauver deux balles de match dans le 4e acte, l'Argentin vient de sortir vivant d'un match épique, dont il a le secret. Malade, au bord de l'abandon, Delpo n'a donc d'abord pas vu le jour, en témoignent ses 29 fautes directes en 15 jeux lors des deux premières manches.

Mais, l'adrénaline aidant, et poussé par le public, il va revenir. Jusqu'à sortir vivant et vainqueur d'une rencontre cruelle pour Dominic Thiem, à l'image du tout dernier point, puisque l'Autrichien rend les armes sur une double faute. S'il ne fallait retenir qu'un point, ce serait la balle de 4e set : pas sûr qu'un coup droit soit déjà sorti aussi vite de la raquette de Juan Martin Del Potro, ce qui en dit long. Même au ralenti, la vitesse de la balle apparait délirante. A consommer sans modération, à 7'25" dans la vidéo ci-dessous.

32. Andy Murray - Juan Martin Del Potro

Jeux Olympiques

Edition : 2016

Tour : Finale

Vainqueur : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Adversaire : Juan Martin Del Potro (Argentine)

Score : 7-5, 4-6, 6-2, 7-5

Il n'y a eu qu'un seul champion olympique en simple chez les hommes au cours de la décennie écoulée. Il s'appelle Andy Murray. A Londres, en 2012, le Britannique avait décroché le premier très grand titre de sa carrière en battant Federer en finale. En 2016, il récidive à Rio de Janeiro pour devenir le premier joueur de l'histoire à conserver sa couronne.

En quatre ans, Murray a bien grandi. Il a remporté trois titres du Grand Chelem, le dernier à Wimbledon, quelques semaines avant de s'envoler pour le Brésil. A Rio, son adversaire pour l'or se nomme Juan Martin Del Potro. L'Argentin, tombeur de Djokovic puis Nadal, a été le héros du tournoi. Mais dans cette finale, il tombe les armes à la main. Seulement quatre sets mais plus de quatre heures (4h02) de combat et 85 coups gagnants cumulés par les deux hommes.

La 4e manche, sublime d'intensité et complètement folle, débute par cinq breaks en cinq jeux. JMDP va servir pour embarquer Murray dans un 5e set, sans pouvoir conclure. Il sauve ensuite une première balle de match à 5-6 mais la seconde lui sera fatale. Si cette finale avait pu se prolonger un set de plus et titiller le cap des cinq heures de jeu, elle aurait sans doute pu figurer plus haut encore dans notre classement. Mais Murray, lancé dans son semestre le plus prolifique, n'était pas d'accord.

31. Stan Wawrinka – Andy Murray

Roland-Garros

Edition : 2017

Tour : Demi- finale

Vainqueur : Stan Wawrinka (Suisse)

Adversaire : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Score : 6-7(6), 6-3, 5-7, 7-6(3), 6-1

Un bras de fer de 4h34 d'une beauté mais aussi d'une brutalité inouïes, qui fait presque mal à revoir aujourd'hui quand on connaît ses conséquences ravageuses sur l'intégrité physique des deux hommes, que l'on n'a quasiment plus revu pour le reste de la saison et qui ont dû tous deux se faire opérer par la suite. Au genou pour Wawrinka, le vainqueur, et à la hanche pour Murray, le perdant. Stan, battu par le même adversaire un an avant au même stade de la compétition, aurait peut-être pu faire un peu plus court s'il n'avait pas laissé filer une première manche qu'il avait en mains.

Mais globalement, il mérite ce succès qu'il est allé chercher à la force inoxydable de son bras. Il décoche au total 87 coups gagnants – contre "seulement" 36 à Murray qui déploie en revanche des trésors d'intelligence tactique en défense -, dont son fameux coup "signature" pour conclure : une gifle de revers long de ligne à faire trembler un immeuble en béton. Malheureusement pour lui, deux jours plus tard en finale, il n'aura plus assez de gaz pour rivaliser face à Nadal…