Jouer au tennis lui semble bien futile en ce moment. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine voici quelques jours , Elina Svitolina vit en apnée, bouleversée comme tous ses compatriotes par ce qui se passe dans son pays où se trouvent ses parents, sa grand-mère, son oncle et sa tante. La 15e joueuse mondiale, actuellement au Mexique où elle doit disputer un tournoi la semaine prochaine (le WTA 250 de Monterrey, 28 février-6 mars), a accordé un entretien à Eurosport et à notre consultante Barbara Schett pour alerter sur le drame que traversent les siens.

"C'est très dur de trouver les mots pour expliquer ce qui se passe en Ukraine. Jusqu'au tout dernier moment, nous ne pensions pas que cette guerre allait effectivement commencer. Tout est arrivé de nuit et tout le monde est terrifié et a le cœur brisé. Il se passe beaucoup de choses. Ma famille est là-bas, comme beaucoup de mes amis qui n'ont pas quitté le pays. Ils se battent pour leur vie, certains se battent pour notre pays. Ça demande beaucoup de courage et c'est incroyable que des gens aient pris les armes pour se battre littéralement pour notre terre", estime-t-elle.

Ils entendent sans arrêt des tirs et les avions passer, les immeubles s'effondrer après avoir été touchés par des roquettes

Je dirais que ce qui est le plus douloureux, c'est que je me sens inutile parce que je veux les aider. Les villes sont détruites par les bombardements, c'est très dur à regarder de l'extérieur, mais c'est encore plus dur bien sûr pour les gens qui le vivent. Certains de mes amis n'ont plus d'électricité, d'eau ni de nourriture. Ils sont vraiment en difficulté. Ils entendent sans arrêt des tirs et les avions passer, les immeubles s'effondrer après avoir été touchés par des roquettes. Je ne peux même pas imaginer ce que les enfants ressentent", témoigne-t-elle. Son compatriote Sergiy Stakhovsky a d'ailleurs décidé de retourner au pays et de s'engager dans l'armée. A des milliers de kilomètres, Svitolina est, elle, en contact constant avec les siens. "", témoigne-t-elle.

Dans ces heures sombres, l'urgence est donc à la solidarité pour Svitolina. Par l'intermédiaire d'un groupe de conversation, elle s'est arrangée pour s'assurer que tous les joueurs ukrainiens étaient en sécurité. C'est par ce moyen qu'elle a suivi les départs chaotiques de ses compatriotes Dayana Yastremska (arrivée saine et sauve en France ces dernières heures) et Lyudmyla Kichenok. Et pour aider matériellement ses compatriotes, elle a pris la décision de reverser ses prochains "prize money" (gains en tournois) de Monterrey et de la tournée américaine (Indian Wells et Miami) à l'armée ukrainienne et à des organisations humanitaires sur place.

A défaut de se battre, elle veut éveiller les consciences

Ainsi, Svitolina donne un peu de sens à son métier, même s'il lui est difficile de s'entraîner ou de se concentrer sur le tennis. Alors, elle s'attache à éveiller les consciences autant que possible. L'Ukrainienne a apprécié le geste courageux de solidarité du Russe Andrey Rublev à Dubaï qui a appelé à "arrêter la guerre" par l'intermédiaire d'un message inscrit sur une caméra. Mais elle en attend plus des instances et de ses collègues. "Je pense que la communauté du tennis devrait faire mieux. Par le passé, quand elle s'est mobilisée, nous avons résolu certains problèmes ou les avons portés à la connaissance du monde. Il faut se rendre compte que des gens meurent pour défendre leur pays", insiste-t-elle.

Inlassablement, Svitolina relaie des messages de solidarité sur son compte Twitter et compte plus que jamais sur l'opinion publique internationale pour changer la dynamique infernale actuelle. "Pour le moment, je ne pense même pas à la prochaine fois que je pourrai revenir en Ukraine. Notre objectif, c'est de mobiliser les médias et les opinions publiques pour essayer d'arrêter ça. Et je pense que nous avançons lentement mais sûrement parce que nous recevons de l'aide de différents pays. Mais nous pouvons faire encore plus, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est important que les gens sachent ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de 'fake news' en Russie en ce moment : ils disent par exemple qu'ils ne bombardent pas l'Ukraine, qu'il ne se passe rien."

Or Svitolina le sait, l'indifférence pourrait être le coup fatal porté à son peuple, déjà livré à lui-même sur le plan militaire. Alors, elle appelle les gens à sortir dans les rues pour manifester leur soutien à son pays. Après la sidération, le sursaut : en tant que sportive de haut niveau, l'Ukrainienne connaît l'importance du mental pour continuer de se battre. Soutenir le moral des troupes en mobilisant les soutiens, c'est la mission qu'elle s'est donnée.

