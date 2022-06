Un jour, Iga Swiatek perdra. Ce ne sera pas la fin du monde, mais ce sera un petit évènement. Il faut remonter au 16 février et au tournoi de Dubaï pour trouver trace d'une défaite de la Polonaise. C'était face à Jelena Ostapenko. Depuis, elle a aligné 35 victoires de suite, remporté six tournois consécutifs, elle est devenue numéro un mondiale et, surtout, a validé son nouveau statut de patronne du circuit par un deuxième titre en Grand Chelem, à Roland-Garros. Alors, stop ou encore sur gazon, sur lequel le tennis met le cap au carrefour du printemps et de l'été ?

La chose n'aurait rien d'illogique. C'est sur herbe que Swiatek est, pour le moment en tout cas, le moins à l'aise. Presque injouable sur terre, elle a considérablement progressé sur dur, au point d'y devenir presque aussi inabordable que sur la brique pilée. Jusqu'ici, elle n'a jamais décroché de titre sur le tapis vert, et si elle n'avait pas démérité à Wimbledon l'an dernier, lorsqu'elle avait atteint les huitièmes de finale avant de s'incliner contre Ons Jabeur, elle doit encore y faire ses preuves.

Il faudra voir aussi comment elle digère sa folle cavalcade printanière. Samedi, après avoir lessivé Coco Gauff en finale de Roland-Garros, elle rêvait à peu près de tout sauf de tennis, et encore moins de gazon. Elle a prévu de passer "une semaine" chez elle, à Varsovie, avec familles et amis. "Ce sera la meilleure chose pour moi, parce que je suis sur le circuit depuis la Fed Cup (à la mi-avril, NDLR). Je ne suis rentrée à la maison qu'une seule nuit, ça ne compte pas", a rappelé la numéro un mondiale.

Mon entraîneur pense que je peux gagner plus de matches sur le gazon

Toutefois, elle devrait en profiter pour amorcer, en douceur, sa préparation pour Wimbledon. "On a des courts sur gazon, je crois qu'il y en a deux, à une heure et demie de Varsovie environ, explique-t-elle. Je ne sais pas encore exactement, je n'en ai pas parlé à mon entraîneur, c'est lui qui prendra la décision sans doute." Son coach n'est pas le moindre de ses atouts dans cette optique. Thomas Wiktorowski, avec lequel elle travaille depuis fin 2021, s'occupait auparavant de sa compatriote Agnieszka Radwanska qui, elle, adorait le gazon. Elle a joué une finale à Wimbledon et deux autres demi-finales.

"De par son expérience avec Aga Radwanska, peut-être que mon coach va pouvoir me donner des astuces et qui sait, après ça, j'aimerais peut-être davantage jouer sur gazon", a plaisanté (à moitié) Iga Swiatek samedi. La première mission de Tomasz Wiktorowski est de convaincre sa protégée qu'elle a tout pour briller sur herbe. Si la terre est à la fois sa surface naturelle, celle sur laquelle elle a grandi, et qui convient le mieux à ses qualités, elle doit pouvoir s'exprimer sur gazon, à défaut de s'y montrer aussi dominatrice qu'ailleurs.

Si elle semble encore modérément convaincue à ce stade, sa chance, ce sera peut-être sa fraîcheur d'esprit. "Mon entraîneur pense que je peux gagner plus de matches sur le gazon, je n'en sais rien, mais j'aimerais bien rajouter une ou deux victoires, mais le gazon c'est toujours délicat, juge-t-elle. Mais j'aime bien le fait de ne pas avoir d'énormes attentes. C'est plutôt rafraîchissant comme idée avant d'aborder cette surface et je vais me préparer au mieux."

Elle a déjà gagné Wimbledon

Après trois mois sous haute pression, entre le devoir d'assumer sa prise de pouvoir au classement suite à la retraite de Ashleigh Barty et sa quasi-obligation de gagner à Roland-Garros, Iga Swiatek n'est pas fâchée de retrouver un peu de tranquillité. Pour un peu, la transition sur gazon et l'épilogue à Wimbledon auraient des airs de vacances. Mais attention tout de même. Elle est une compétitrice. Accessoirement, on rappellera qu'elle avait remporté le titre chez les Juniors en 2018 (elle avait notamment battu en chemin une certaine Emma Raducanu). Cela n'offre certes que peu de garanties à l'étage supérieur, mais c'est au moins une base de départ sur laquelle s'appuyer.

Sauf contrordre ou prolongation de sa période de repos, le retour de la reine à la compétition est programmé la semaine prochaine, à Berlin. Un gros tournoi, avec un imposant tableau, qui ne lui laissera guère le temps de s'acclimater. Pour son compatriote Wojtek Fibak, ancien membre du Top 10 à la fin des années 70 et au début des années 80, le gazon pourrait rééquilibrer les forces chez les filles. "Cette surface va au moins donner leur chance à certaines filles contre Iga, a-t-il jugé dans la presse polonaise. Des joueuses comme Ons Jabeur, Danielle Collins ou Jelena Ostapenko sont capables d'être agressives et de priver Iga de temps en perturbant son rythme."

Après un équilibre presque parfait dans sa série de 35 succès entre le dur (17 matches) et la terre (18), le gazon sera-t-il son troisième élément ? Si elle devait y poursuivre sa marche triomphale, cela constituerait une petite surprise. Si elle ne s'y montrait pas au strict minimum compétitive, ce serait une déception. C'est dans cet entre-deux et le retour d'une forme d'incertitude pour cette joueuse habituée ces derniers temps à avoir réponse à tout, qu'Iga Swiatek se présente sur la ligne de départ verte. En attendant, elle a quelques jours d'un repos bien mérité à savourer.

