Tennis

Taylor Fritz top 10 mondial : la réussite du tennis américain

Pour Arnaud Di Pasquale, la réussite de Taylor Fritz, top 10 mondial pour la première fois cette semaine, est tout sauf un hasard. La progression s'est faite lentement mais sûrement pour lui et ses compatriotes, qui ont fait briller le tennis américain en 2022. Un modèle de réussite progressif plus normal que celui d'Alcaraz, qui reste "une exception". On en parle dans DiP Impact !

00:02:30, il y a une heure