Andy Murray a annoncé mardi qu'il ferait don à l'UNICEF, dans le cadre d'un appel à donation pour l'Ukraine, de ses gains en tournoi jusqu'à la fin de la saison. "Je vais faire don de mes gains en prize money pour le reste de l'année, a tweeté le lauréat de trois tournois du Grand Chelem. Mais n'importe qui au Royaume-Uni peut soutenir la réponse humanitaire de l'Unicef en répondant à notre appel à donation."

"Plus de 7,5 millions d'enfants sont en danger à cause de l'escalade du conflit en Ukraine, c'est pourquoi je travaille avec l'UNICEF pour aider à fournir de l'aide médicale d'urgence et des kits de développement de la petite enfance", a ajouté le joueur de 34 ans, actuellement classé 88e mondial. L'Ecossais a récemment choisi Ivan Lendl, huit fois lauréat d'un tournoi du Grand Chelem, comme entraîneur. Il retrouve ainsi pour la troisième fois celui qui l'a guidé vers ses trois titres dans des Majeurs avant de souffrir de graves problèmes de hanche.

