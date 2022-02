Anett Kontaveit, vainqueure du tournoi de Saint-Pétersbourg dimanche, a gagné trois places pour atteindre lundi le 6e rang du classement WTA (le meilleur de sa carrière), toujours dominé par Ashleigh Barty.

Aucun changement n'est à signaler aux cinq premières positions, avec Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova et Paula Badosa derrière Ashleigh Barty. La montée d'Anett Kontaveit se fait au détriment de Garbiñe Muguruza (7e), de Maria Sakkari (8e) et d'Iga Swiatek (9e), qui perdent chacune une place. Ons Jabeur ferme le Top 10.

Cinq Françaises dans le Top 100

A noter également les montées d'Emma Raducanu (+1, 12e), d'Anastasia Pavlyuchenkova (+1, 13e) et de Jessica Pegula (+2, 14e). La Kazakhe Elena Rybakina, malade et forfait en huitièmes de finale à Saint-Pétersbourg, recule elle de quatre rangs et est désormais 16e. Côté français, Alizé Cornet est toujours la seule Bleue dans le Top 50 (37e). Caroline Garcia (70e), Clara Burel (76e), Océane Dodin (95e) et Kristina Mladenovic (98e) l'accompagnent parmi les 100 premières.

Top 20 au 14/02

1. Ashleigh Barty (AUS) 8330 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 5698

3. Barbora Krejcíková (RTC) 5533

4. Karolína Plísková (RTC) 4452

5. Paula Badosa (ESP) 4429

6. Anett Kontaveit (EST) 4241 (+3)

7. Garbiñe Muguruza (ESP) 4195 (-1)

8. Maria Sakkari (GRE) 4191 (-1)

9. Iga Swiatek (POL) 3986 (-1)

10. Ons Jabeur (TUN) 3070

11. Danielle Collins (USA) 2971

12. Emma Raducanu (GBR) 2664 (+1)

13. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2583 (+1)

14. Jessica Pegula (USA) 2474 (+2)

15. Elina Svitolina (UKR) 2472

16. Elena Rybakina (KAZ) 2455 (-4)

17. Victoria Azarenka (BLR) 2396

18. Angelique Kerber (ALL) 2287

19. Leylah Fernandez (CAN) 2249

20. Cori Gauff (USA) 2231

