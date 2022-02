"La décision de ce que je mets ou non dans mon corps est plus importante que tout le reste". Novak Djokovic est un homme déterminé, quitte à en payer le prix fort. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe a confirmé ce mardi qu’il n’était pas près de changer d’avis, et peu importe si cela doit passer par des forfaits à Roland-Garros, Wimbledon ou tout autre Majeur, alors même qu’il a l’occasion d’égaler, voire dépasser, Rafael Nadal et ses 21 titres de Grand Chelem. "Je comprends les conséquences de ma décision", a-t-il tout simplement déclaré à la BBC, lucide sur sa situation. Mais il ne fait nul doute qu’au fond de lui, le numéro un mondial mise sur une amélioration de l’état sanitaire, qui assouplirait de fait les règles des différents gouvernements.

A l’heure actuelle, le statut de meilleur joueur de tous les temps passe après ses principes. "Avec toutes les informations en ma possession, j’ai décidé de ne pas prendre le vaccin. Je soutiens votre liberté de vous faire vacciner ou non. Je n’en ai pas parlé plus tôt et je n’ai pas rendu mon dossier médical public parce que c’est mon droit de le garder privé. Mais puisqu’il y a de fausses conclusions, j’ai décidé de prendre la parole", a-t-il développé auprès de nos confrères britanniques. Pour Novak Djokovic, les choses sont claires. Mais son avenir professionnel l'est beaucoup moins.

Une croix sur les tournois américains

Contraint de renoncer à participer à l’Open d’Australie début janvier après moults rebondissements l’amenant à une expulsion de Melbourne, le joueur serbe ne compte pas pour autant mettre un terme à sa saison. Après une reprise de l’entrainement dans son académie de Belgrade, Djokovic reprendra la compétition à Dubaï dès la semaine prochaine, où les restrictions sont plus souples. Mais il se heurtera forcément aux règles strictes des Etats-Unis pour les prochaines grandes échéances à venir : les Masters 1000 d’Indian Wells (10 au 20 mars) et de Miami (23 mars au 4 avril).

Car pour le moment, les contraintes sanitaires sont claires : le directeur du Masters de Miami, James Blake, l’a d'ailleurs d’ores et déjà annoncé. S’il "aimerait beaucoup" voir le numéro un mondial fouler ses courts, "dans l’état actuel des choses, Djokovic ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire américain, comme tous les non-citoyens qui ne sont pas vaccinés". Une loi également valable pour l’US Open (29 août-11 septembre), même s’il est compliqué d’établir des suppositions à si long terme à cause de l'évolution constante de la pandémie.

Novak Djokovic et Daniil Medvedev - US Open 2021 Crédit: Getty Images

Quoi qu’il en soit, sans ces points ATP, le numéro un mondial va connaître une terrible chute au classement. S’il terminera la saison sans le statut de meilleur joueur de la planète, sa quête de devenir le plus grand gagnant de Grand Chelem de l’histoire reste également en suspens. La suite le mènera au début de la saison sur terre battue, au mois d’avril, avec le Masters 1000 de Monte-Carlo (11 au 17 avril). Résident monégasque, sur le papier cela n'aurait pas dû poser de problème. Mais le tournoi se déroule sur le territoire français, à Roquebrune Cap-Martin, et doit se plier au règlement décidé par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Un demi Monte-Carlo puis l’espoir Roland-Garros ?

Dans un premier temps, le fait que Novak Djokovic ait contracté le Covid le 16 décembre dernier aurait dû lui permettre de participer aux tournois organisés sur le sol français, car une infection validait la passe sanitaire pour une durée de six mois à partir du test positif. Problème : les règles viennent de changer, avec une réduction de ce laps de temps à quatre mois. Ce qui amènerait Djokovic à enfreindre la loi à partir du 16 avril, date de la demi-finale du tournoi monégasque. Son directeur, Zeljko Franulovic, a de toute manière déjà tablé sur la question : "Il faut qu'il soit en règle. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas vacciné. Dès qu'il sera en bonne santé au regard des règles gouvernementales, nous l'accueillerons à bras ouverts."

Une situation inimaginable à un petit peu plus d’un mois de Roland-Garros (22 mai au 5 juin). Tournoi pour lequel, si rien ne bouge du côté de Djokovic ni des mesures établies par le gouvernement français, verrait le tenant du titre interdit de participation. Autre point à soulever : Christophe Castaner, le chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale, a récemment déclaré qu'en l'état actuel des choses, il était "hors de question" que le joueur de 34 ans participe à Roland-Garros sans être vacciné. Les chances de voir Djokovic soulever un 3e trophée à Paris sont donc minces, pour ne pas dire quasi nulles.

Novak Djokovic célèbre son titre à Roland-Garros Crédit: Getty Images

La lumière Wimbledon

Il restera donc Wimbledon. Le tournoi britannique, qui se déroulera du 27 juin au 10 juillet, permettra très certainement à Novak Djokovic d'être sa première occasion de tenter de remporter son 21e titre du Grand Chelem. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il supprimerait la quasi-totalité de ses règlements sanitaires d’ici la fin du mois de février. Pour le moment, la loi stipule qu’un test PCR négatif suffit aux arrivants qui ne sont pas vaccinés pour entrer sur le territoire, avant d’en effectuer un second 48 heures après. Novak Djokovic pourrait donc en toute vraisemblance pouvoir s’aligner sur le gazon londonien.

L’an dernier déjà, le joueur serbe était l’un des deux participants non-vacciné, en compagnie de Tennys Sandren. Tim Henman, membre du comité All England Club, a d’ailleurs déclaré qu’il s’attendait à ce que Novak Djokovic n’ait "aucun problème" à tenir sa place. Autant dire que le numéro un mondial n’aura pas le droit à l’erreur : Wimbledon doit être marqué d’une grande croix rouge sur son calendrier 2022, qui ne comportera quasiment aucun Majeur si les règles ne se voient pas rapidement assouplies.

