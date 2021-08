L'homme fort de l'été, c'est lui. Sacré champion olympique à Tokyo il y a quelques semaines, Alexander Zverev a remporté le 5e Masters 1000 de sa carrière dimanche, à Cincinnati, en dominant aisément Andrey Rublev en finale (6-2, 6-3) . Une performance qui permet à "Sascha" de dépasser Rafael Nadal au classement mondial et de grimper à la 4e place. Il n'a d'ailleurs plus que 110 points de retard sur la 3e marche du podium, occupée par Stefanos Tsitsipas.

Cette belle opération de l'Allemand est le seul mouvement recensé au sein du Top 10, toujours dominé par Novak Djokovic (qui perd toutefois 1000 points, soit le total correspondant au titre glané dans l'Ohio en 2020). Un peu plus bas, on notera la belle percée de Félix Auger-Aliassime. Le Canadien, quart-de-finaliste à Cincinnati, gagne deux places et se retrouve 15e. David Goffin chute, lui, du 19e au 30e rang (-11 places).

ATP Winston-Salem Murray renverse le marathonien Rubin, après le forfait de Kyrgios IL Y A 2 HEURES

Monfils se replace, Humbert et Paire grimpent aussi

Gaël Monfils a pour sa part confirmé son léger regain de forme au cours de la semaine écoulée. Éliminé par Andrey Rublev en 8es de finale (7-6, 7-6), le numéro 1 français effectue ainsi son retour dans le Top 20 (+2, 20e). Ugo Humbert (+3, 26e) et Benoît Paire (+1, 49e) sont les autres Bleus à avoir connu une progression dans la hiérarchie mondiale. Au contraire d'Adrian Mannarino, qui a glissé du 42e au 44e rang.

Le Top 20 au 23/08

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 11113 2. Daniil Medvedev 9980 3. Stefanos Tsitsipas 8350 4. Alexander Zverev 8240 5. Rafael Nadal 7815 6. Dominic Thiem 6995 7. Andrey Rublev 6400 8. Matteo Berrettini 5533 9. Roger Federer 4125 10. Denis Shapovalov 3580 11. Casper Ruud 3455 12. Pablo Carreño Busta 3325 13. Hubert Hurkacz 3128 14. Diego Schwartzman 2980 15. Félix Auger-Aliassime 2828 16. Jannik Sinner 2750 17. Alex de Minaur 2555 18. Grigor Dimitrov 2511 19. Cristian Garin 2510 20. Gaël Monfils 2503

ATP Cincinnati Une ultime faute et Rublev a offert le titre à Zverev IL Y A 10 HEURES