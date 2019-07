Déclaré en faillite en 2017, Boris Becker a trouvé la voie de la vente aux enchères pour éponger ses dettes. Ainsi, l'ancien joueur a vendu en ligne 82 articles : médailles, coupes, raquettes, montres, photographies et autres objets personnels. Au total, cette initiative lui a rapporté 765 000 euros. Son lot le plus cher ? Une réplique de la coupe en argent de l'US Open réalisée par le joaillier Tiffany pour sa victoire en 1989 sur Ivan Lendl (167.000 euros).

Dette estimée à 56 millions d'euros

Selon Mark Ford, un de ses responsables de la maison en charge de la vente, Wiles Hardy & Co, le montant des dettes de Boris Becker pourrait atteindre 50 millions de livres sterling (56 millions d'euros). Ford espère d'ailleurs encore retrouver plusieurs objets liés à la carrière de Becker que celui-ci a égaré.

Six fois titré en Grand Chelem, "Boum Boum" Becker, ainsi surnommé pour son service ravageur, a remporté 49 titres et obtenu plus de 20 millions d'euros de gains pendant sa carrière sportive. Il se consacre aujourd'hui à ses activités liées au tennis, notamment celle de commentateur.