Fiona Ferro a annoncé mardi sur Instagram avoir été testée positive au coronavirus. "Je vais bien et ne présente pas de symptôme aigu", a indiqué la 42e mondiale, qui s'était hissée jusqu'en 8es de finale à Roland-Garros début octobre et n'a plus rejoué en compétition depuis. "Je vais suivre les recommandations des médecins et m'isoler pendant une semaine", a-t-elle ajouté.