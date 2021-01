Agé de 35 ans, le vainqueur de l'Open d'Australie 2014 a déclaré au Herald Sun s'être isolé chez lui en Suisse après avoir été testé positif au Covid-19. "J'essaie de retrouver la forme. J'ai été positif à Noël, j'ai donc dû rester plus de 10 jours à la maison et j'ai complètement perdu tout le travail que j'avais fait hors-saison", a exliqué Wawrinka. "Je me sentais vraiment mal pendant les cinq premiers jours, avec des symptômes, on se sent de plus en plus fatigué chaque jour et cela dure quelques semaines".