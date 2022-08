L'information a été révélée mercredi par le quotidien Nice-Matin . Fiona Ferro, actuellement 259e joueuse mondiale et éliminée lors des qualifications à l' US Open , accuse son ancien entraîneur Pierre Bouteyre de viols et d'agressions sexuelles pour des faits qui auraient été commis entre 2012 et 2015, précise le média régional. Une époque où la joueuse française était encore mineure. Le 18 août dernier, Pierre Bouteyre aurait été mis en examen, soit six mois après la plainte déposée par Fiona Ferro.