Elle a acté la fin d'une terrible épreuve. Dans un post sur les réseaux sociaux, Carla Suarez Navarro a dévoilé jeudi qu'elle avait remporté son combat contre le cancer, un lymphome de Hodgkin qui lui avait été diagnostiqué l'été dernier. L'Espagnole de 32 ans, qui avait prévu de prendre sa retraite sportive la saison dernière, avait été privée de la reprise des compétitions, de l'US Open et de Roland-Garros entre autres, à cause de la maladie. Son dernier match en compétition remonte à février 2020 à Doha (défaite contre Petra Kvitova 4-6, 6-3, 6-0 au 2e tour).

"Un nouveau pas en avant. Aujourd'hui, j'ai fini mon traitement et j'ai battu le lymphome de Hodgkin. Merci à tous pour vos messages chaleureux. Chaque mot de soutien m'a donné de la force pendant ces derniers matches. Toute ma gratitude aux personnels soignants qui s'occupent de nous chaque jour. Je suis guérie", a tweeté Suarez Navarro, arborant par ailleurs sur les photos accompagnant son message un T-Shirt où est inscrit "Stronger than cancer" ("plus forte que le cancer" en français).

Les Jeux comme dernier objectif ?

Quelle sera désormais la prochaine étape pour l'Espagnole ? Vraisemblablement un retour sur les courts. Dans un numéro récent de notre format "Player's Voice", elle faisait ainsi part de sa volonté de faire ses adieux sur le court, ce dont la maladie l'a privé l'an passé. Elle espérait même jouer les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Actuellement 94e mondiale, elle est la 4e Espagnole au classement WTA derrière Garbine Muguruza (13e), Sara Sorribes Tormo (48e) et Paula Badosa (62e), et donc en position encore de se qualifier pour le simple.

Sinon, l'intéressée pourrait disputer le double du tournoi olympique associée à Muguruza. Le symbole serait assurément fort. Pour le moment, Suarez Navarro n'a néanmoins donné aucune date de retour sur le circuit féminin.

