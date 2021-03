C'est une nouvelle conséquence de la pandémie de Covid-19 qui touche le circuit de plein fouet. L'ATP a annoncé mardi des mesures d'aide aux joueurs avec la prolongation du gel des classements et la hausse des primes en tournoi. Les mesures financières concernent les tournois ATP 250 et 500. "Entre l'Open d'Australie (qui s'est achevé le 21 février) et Wimbledon (28 juin-11 juillet), le niveau minimum du prize money des tournois ATP 250 et ATP 500 sera relevé de 50% (de son niveau pré-Covid) à 80% et 60% respectivement", indique l'ATP dans un communiqué.