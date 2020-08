L'ATP a officialisé vendredi les derniers ajustements de son calendrier de fin de saison. En plus de la programmation du Masters 1000 de Rome une semaine plus tôt, le tournoi de Hambourg a été ajouté avant Roland-Garros. Six tournois indoor se joueront après le Majeur français dont Paris-Bercy et le Masters de Londres à huis clos conclura un exercice 2020 bouleversé par le coronavirus.

Cette fois, les joueurs connaissent leur programme exact de fin de saison. L’ATP a dévoilé vendredi le calendrier prévu pour l’après-Roland-Garros (27 septembre-11 octobre), non sans ajouter un tournoi, l’ATP 500 de Hambourg (21-27 septembre), juste avant le Grand Chelem français, en lieu et place du Masters 1000 de Rome avancé d’une semaine (14-21 septembre), après l’annulation de celui de Madrid. Outre ce jeu de dominos, un véritable automne européen en indoor a été mis sur pied avec six tournois dont le Masters 1000 de Paris-Bercy. La dernière édition du Masters à Londres viendra conclure un exercice 2020 décidément bouleversé par le coronavirus.

US Open Nadal, Andreescu, Ferro... Le point sur les forfaits pour la tournée américaine IL Y A 5 HEURES

Ces dernières semaines, l’ATP a navigué à vue, mais elle a donc fini par y voir plus clair. "Le tennis est en train de trouver le chemin de la reprise et, si nous devons avant tout nous assurer de la sécurité et préserver la santé de toutes les parties prenantes, nous espérons que nous pourrons utiliser ces dates pour finir fort la saison. Je voudrais saluer les tournois pour leur engagement sans faille, leur flexibilité et leur capacité à trouver des solutions dans ces circonstances éprouvantes", a estimé le président de l’instance, Andrea Gaudenzi dans un communiqué.

Le Masters de Londres à huis clos après un automne indoor fourni

Pour assurer l'enchaînement entre l'US Open (31 août-13 septembre) et Rome (14-21 septembre), les demi-finalistes à New York ne joueront pas avant le mercredi suivant (16 septembre) dans la capitale italienne. Et exceptionnellement, la finale du Masters 1000 romain a été repoussée au lundi 21 septembre, alors qu'elle a habituellement lieu le dimanche. Pour l'après Roland-Garros, si la traditionnelle tournée asiatique a été déprogrammée, l'indoor européen est finalement bien fourni.

Si les Swiss Indoors de Bâle chers à Roger Federer, décuple champion et forfait, n'auront pas lieu, Saint-Pétersbourg, Anvers, Moscou, Vienne et Paris-Bercy devraient s'enchaîner. Le tournoi de Sofia précédera le Masters qui se déroulera dans l'O2 Arena londonienne pour la dernière fois et à huis clos comme l'a également précisé l'ATP, avant d'être délocalisé à Turin en 2021. Le Masters "Next Gen", lui, n'aura pas lieu. L'ATP se réserve encore le droit de modifier ce programme en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Le programme post-US Open :

Rome (Masters 1000) à partir du 14 septembre

Hambourg (ATP 500) à partir du 21 septembre

Roland-Garros (Grand Chelem) du 27 septembre au 11 octobre

Saint-Pétersbourg (ATP 500) à partir du 12 octobre

Anvers (ATP 250) à partir du 19 octobre

Moscou (ATP 250) à partir du 19 octobre

Vienne (ATP 500) à partir du 26 octobre

Paris-Bercy (Masters 1000) à partir du 2 novembre

Sofia (ATP 250) à partir du 9 novembre

Masters de Londres à partir du 15 novembre

Rome Masters Madrid annulé, Rome avance d'une semaine dans le calendrier IL Y A 8 HEURES