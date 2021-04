Ce serait un juste retour des choses. Depuis leur création en 1990 avec l'ATP Tour, les Masters 1000 (ou Championship Series, Super 9, Masters Series selon les époques), catégorie la plus prestigieuse de tournois derrière les quatre levées du Grand Chelem, ont snobé la surface historique du tennis, le gazon. Mais à en croire le président de l'ATP Andrea Gaudenzi dans un entretien accordé au Times britannique , les choses pourraient bientôt changer.

L'intéressé s'est dit favorable à la création d'un Masters 1000 sur herbe. "Personnellement, j'aime le concept d'avoir un tel tournoi sur gazon la semaine de Halle et du Queen's. C'est quelque chose que j'ai proposé au board de l'ATP et à toutes les parties prenantes. Cela doit évidemment être discuté entre tous, mais ce pourrait être un moyen d'amener un gros évènement au Royaume-Uni, avant Wimbledon", a-t-il développé.

ATP Belgrade Défense de fer, lob, amortie... Le Top 5 de Belgrade IL Y A 5 HEURES

Une anomalie historique

La saison sur gazon est extrêmement courte dans le calendrier tennistique, même si depuis 2015 une semaine supplémentaire a été dégagée, permettant notamment la création du tournoi ATP 250 de Stuttgart. Il y a donc normalement trois semaines entre la fin de Roland-Garros et le début de Wimbledon, mais cette année, en raison du coronavirus, le Majeur parisien a été reporté, ne laissant plus que quinze jours entre les deux grands rendez-vous. Ce temps limité peut expliquer pourquoi un Masters 1000 n'a jamais été organisé sur une surface dont l'entretien est par ailleurs délicat.

Auparavant, trois des quatre tournois du Grand Chelem se jouaient sur gazon, l'idée de Gaudenzi a donc du sens pour redonner un peu plus de variété au circuit et rendre hommage aux racines du jeu : actuellement 6 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Toronto/Montréal, Cincinnati, Shanghaï et Paris-Bercy) se jouent sur dur et 3 sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid, Rome). Mais si un tel événement était créé au Royaume-Uni dans les années à venir comme le souhaite le patron de l'ATP, qu'adviendrait-il dans le même temps du tournoi ATP 500 de Halle ? Les organisateurs allemands devront vraisemblablement être associés au projet. Affaire à suivre...

ATP Barcelone Le Top 5 de Barcelone : Nadal y a mis la manière IL Y A 5 HEURES