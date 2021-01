Yastremska n'a pas tardé à réagir, se disant "sous le choc" et incrédule. "Deux semaines avant, le 9 novembre, j'ai fait l'objet d'un contrôle anti-dopage négatif lors du tournoi WTA de Linz. Et après cette dernière épreuve de la saison, j'ai arrêté de m'entraîner. Une très faible concentration de la substance a été retrouvée dans mes urines. Etant donnés cette faible concentration et ce contrôle négatif deux semaines auparavant, des spécialistes m'ont indiqué que le résultat pouvait être obtenu par une contamination d'une quelconque forme", a-t-elle notamment plaidé dans un communiqué.