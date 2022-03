Pas de sanction contre les joueurs de nationalité russe. Alors que la pression se faisait insistante ces dernières heures, après les différentes annonces venues des autres sports et fédérations, les deux circuits professionnels de tennis, l'ATP et la WTA, ont annoncé qu'ils permettaient aux Russes et aux Biélorusses de continuer à participer aux tournois, ainsi qu'aux Grands Chelems, qui sont eux gérés par la Fédération Internationale de tennis (ITF). Celle-ci s'est joint à ce communiqué.

Ad

Medvedev jouera sous bannière neutre

Tennis Cervara sur Medvedev n°1 mondial: "J'ai eu plus d'émotions quand la France a gagné le Mondial 98" IL Y A 24 MINUTES

Pour Daniil Medvedev, tout frais n°1 mondial, Andrey Rublev, récent vainqueur à Dubai, cette annonce est une excellente nouvelle, eux qui étaient dans le flou ces derniers jours malgré leurs appels à la paix. Par contre, ils participeront aux futurs tournois en tant qu'athlètes neutres. L'ATP a également annoncé avoir suspendu le tournoi de Moscou prévu du 17 au 23 octobre prochain.

De son côté, l'ITF a quand même pris des mesures concernant les compétitions par équipes. L'équipe de Russie de tennis a été exclue mardi de la Coupe Davis et de la Billie Jean Cup, deux compétitions dont elle est la tenante du titre. Cette suspension, qui s'applique aussi au Bélarus, a été prise "pour une période indéterminée", précise dans un communiqué l'ITF, qui suit la recommandation faite la veille par le Comité international olympique (CIO).