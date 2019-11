La Bulgarie remplacera la Suisse à l'ATP Cup

Les dix-huit premières nations qualifiées pour l'ATP Cup, en plus du pays-hôte, avaient été dévoilées en septembre. Mais depuis la Suisse a dû renoncer à la compétition en raison du retrait de Roger Federer pour raisons familiales. Les six derniers pays en compétition, parmi lesquels figurent également le Chili, la Pologne, l'Uruguay, la Moldavie et la Norvège, ont décroché leur billet sur la base du classement ATP de leur joueur numéro un au 13 novembre.

Roger FedererGetty Images

Les 24 équipes en compétition seront réparties en six groupes lors de la phase de poules, et s'affronteront dans les villes australiennes de Sydney, Brisbane et Perth. La Bulgarie prendra la place de la Suisse dans le groupe C où figuraient déjà la Belgique et la Grande-Bretagne. La plupart des 30 meilleurs joueurs mondiaux, à l'exception de Roger Federer, actuel numéro 3 mondial, prendra part à cette nouvelle compétition, qui se terminera huit jours avant le premier Grand Chelem de l'année à Melbourne (20 janvier-2 février).

Un prize money de 15 millions de dollars

L'ATP Cup succède à la World Team Cup, une épreuve que l'ATP avait organisé de 1978 à 2012 avant de l'arrêter, alors qu'une Coupe Davis nouvelle formule sera organisée par la Fédération internationale de tennis (ITF) à Madrid du 18 au 24 novembre. Les deux compétitions ambitionnent de devenir une Coupe du monde de tennis. Elle débutera par une phase de poules suivie de quarts de finale, demi-finales et finale, avec deux simples et un double par rencontre. Les deux joueurs les mieux classés de chaque nation doivent y participer mais si des changements sont nécessaires, les équipes pourront piocher parmi trois joueurs supplémentaires.

La compétition rapporte 750 points ATP en simple aux vainqueurs, moins que les Grand Chelems (2000 points), le Masters (1500 points) et les Masters 1000 mais davantage que les autres tournois, avec un prize money (gains) de 15 millions de dollars (environ 13,5 millions d'euros).

La composition des groupes de l'ATP Cup (5 joueurs par équipe) :

Groupe A (Brisbane) - Serbie, France, Afrique du sud, Chili

Groupe B (Perth) - Espagne, Japon, Georgie, Uruguay

Groupe C (Sydney) - Bulgarie, Belgique, Grande-Bretagne, Moldavie

Groupe D (Perth) - Russie, Italie, USA, Norvège

Groupe E (Sydney) - Autriche, Croatie, Argentine, Pologne

Groupe F (Brisbane) - Allemagne, Grèce, Canada, Australie