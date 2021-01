La WTA a officialisé mardi son calendrier jusqu'à Wimbledon (28 juin-11 juillet), confirmant notamment la tenue des WTA 1000 (selon la nouvelle nomenclature) de Dubai, Miami, Madrid et Rome. Alors que la saison WTA débute mercredi à Abou Dhabi et que seuls les tournois des sept premières semaines de 2021 étaient connus, soit jusqu'à la fin de l'Open d'Australie le 21 février, l'instance qui gère le circuit féminin a donc donné une vision à un peu plus long terme aux joueuses.