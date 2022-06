Que les fans de Roger se rassurent, la retraite n'est pas (encore) pour tout de suite. Malgré ses presque 41 ans (en août), et presque douze mois sans compétition, Federer vise un retour au haut niveau après l'été. Dans le cadre de l'ouverture d'un court de tennis financé par sa fondation, l'ancien numéro un mondial s'est exprimé devant des médias suisses dont le Tages Anzieger au sujet de son avenir. Et il reviendra dès le mois de septembre.

Ad

"Je n'ai pas prévu plus que le tournoi de Bâle (24-30 octobre) et la Laver Cup (23-25 septembre). Après Bâle, la saison est finie de toute façon", a-t-il expliqué en marge de cette présentation. "C'est important pour moi d'être à nouveau en forme pour pouvoir m'entraîner pleinement. Une fois que cela sera fait, je pourrai choisir combien de tournois je joue. La Laver Cup est un bon début, je n'aurai pas à jouer cinq matches en six jours."

ATP Rosmalen Medvedev s'en sort face à Mannarino, la folie Van Rijthoven se poursuit IL Y A 2 HEURES

Je suis moi-même curieux de savoir ce qui va se passer à l'avenir

Son retour sur le circuit ATP devrait donc avoir lieu au tournoi indoor de Bâle. Dans quel état ? Même lui avoue l'ignorer : "Je suis moi-même curieux de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Mais je suis assez optimiste, j'ai eu une longue récupération et je ne suis plus très loin du bout. Les 3-4 prochains mois seront extrêmement importants."

Pour fêter son retour, 10 points de légende de Federer : Quand le Maestro en met plein les yeux

Car le temps ne joue pas en sa faveur. Roger Federer devra peut-être revoir ses objectifs à la baisse, même si le Big 3 qu'il compose avec Novak Djokovic et Rafael Nadal n'est pas encore décidé à laisser la nouvelle génération prendre le dessus. Un retour d'un Federer compétitif pour 2023 alors ? "Oui, bien sûr. Comment et où, je ne sais pas encore. Mais ça serait l'idée, absolument."

Wimbledon "S'il a une petite chance, il jouera" : Toni Nadal pense que Rafa jouera le tournoi IL Y A 2 HEURES