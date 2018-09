Tennis - Le circuit masculin à l'aube d'un grand chambardement ?

Big bang en vue ? Pas forcément. Mais en tout cas, une chose est sûre, le tennis masculin est entré depuis cet été dans une période de relatif flou.

L'intrusion des dollars de Gerard Piqué (3 milliards sur 25 ans, ndlr) et du groupe Kosmos qui ont obtenu l'organisation d'une Coupe Davis reformatée, n'ont pas déstabilisé que les aficionados de l'ancienne formule. Mais bien au-delà.

Le risque d'une réorganisation du circuit au profit de cette nouvelle Coupe Davis inquiète certains de ses acteurs, comme le résume un directeur de tournoi cité dans le quotidien sportif français L'Equipe le 7 septembre : "Piqué n'est pas un philanthrope mais un businessman. Il existe désormais un danger réel: le triomphe du tout-argent."

Tout d'abord, la nouvelle Coupe Davis n'a pas encore trouvé officiellement sa place dans le calendrier la saison prochaine. Et la question n'est pas anodine. Le Barcelonais plaide pour l'installer au mois de septembre. "Après en avoir parlé avec la plupart des joueurs, une grande partie préfère que la Coupe Davis ait lieu en septembre (...). Tous préfèrent septembre à novembre", a-t-il expliqué lors d'une interview au Figaro.fr à la fin août. Une date qui, du coup entraînerait la disparition des tournois de Metz et Saint-Pétersbourg.

Une place à trouver dans le calendrier

Selon la presse, depuis maintenant des semaines, le groupe Kosmos négocie avec l'ATP et l'ITF, deux organisations elle-mêmes plutôt en froid, et qui ont toujours eu du mal à se partager le gâteau du tennis mondial. En gros, l'ATP gère tous les tournois et donc le calendrier mondial et cogère les Grand Chelem avec l'ITF qui, elle, s'occupe de la Coupe Davis.

L'un des sujets de discussions entre les trois, outre les histoires de calendrier, concerne l'attribution de points ATP lors de la Coupe Davis. Auparavant, ce qui faisait aussi sa particularité, les joueurs ne gagnaient pas d'argent ni de points ATP pour ces rencontres.

Pour l'instant, rien n'est encore tranché. Et les questions s'amoncellent. D'autant plus que l'ATP avait (re)lancé elle-même au tout début de l'été une formule de compétition par équipes, la World Team Cup (avec 24 équipes) en Australie, abandonnée en 2012, mais qui doit reprendre en janvier 2020.

Comment deux épreuves aussi similaires peuvent-elles cohabiter ? A priori, aucune chance. La plupart des joueurs qui avaient milité pour la réforme de la Coupe Davis votée en août à Orlando se plaignaient notamment de la charge du calendrier. On les voit mal enchaîner deux épreuves presque identiques à quelques mois d'intervalle.

Lucas PouilleGetty Images

Une bagarre à trois ?

Vu l'argent que Piqué et le groupe Kosmos sont prêts à investir, la World Team Cup pourrait subir une déconvenue. Quid de la Rod Laver Cup ? Cette compétition exhibition, lancée la saison dernière par Roger Federer et inspirée du modèle de la Ryder Cup en golf, faisant s'affronter l'Europe et le reste du monde, a aussi son mot à dire.

Avoir pu voir évoluer Federer et Nadal en double n'a pas laissé le public indifférent. Et les stars du tennis ont semblé jouer le jeu, faisant de sa première édition à Prague un véritable succès. Son format court (sur 3 jours) plaide pour sa survie, mais sa date, fin septembre, pourrait changer. Pour l'instant, le "Maître" n'a pas encore évoqué l'avenir de son joujou dont la deuxième édition se déroulera du 21 au 23 septembre à Chicago.

Et les joueurs dans tout ça ? Leur influence et leur poids ne sont pas négligeables, notamment les stars du circuit. Reste qu'ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Les prochaines semaines devraient en tout cas décider de l'architecture d'un nouveau calendrier très attendu.