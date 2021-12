Un autre nom à retirer du programme de l'ATP Cup. Le Russe Andrey Rublev, numéro 5 mondial, a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 à Barcelone et se placer à l'isolement le temps de sa guérison. Récent vainqueur de la Coupe Davis avec la Russie, le joueur de 24 ans ne défendra donc pas les couleurs de son pays à Sydney pour l'ATP Cup. Sa présence à l'Open d'Australie (17-30 janvier) pourrait également être compromise.

Je suis très contrarié et soucieux de la situation

Le principal intéressé a annoncé la nouvelle via ses réseaux. "J'ai des symptômes minimes. Je suis à l'isolement et je suis le protocole. Comme vous le savez, je suis complétement vacciné et j'étais en train de me préparer pour les prochains tournois", a-t-il notamment écrit.

Récent vainqueur du tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi en décembre dernier, il est le sixième joueur déclaré positif après avoir participé à ce tournoi. La Suisse Belinda Bencic, la Tunisienne Ons Jabeur et la Britannique Emma Raducanu sont toutes les trois positives au Covid, tout comme Rafael Nadal et Denis Shapovalov chez les hommes

"Je dois désormais récupérer, et je n'irai à Melbourne que lorsque tout sera plus sûr pour tout le monde. Je suis très contrarié et soucieux de la situation actuelle. S'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches", a conclu le Russe dans son message.

