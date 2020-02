L'Open de Xian, qui devait se jouer à la mi-avril, a été annulé, en raison de l'épidémie de Coronavirus en Chine, qui perturbe donc pour la première fois le circuit pro du tennis mondial, a annoncé jeudi la WTA. Plus de 2100 personnes sont mortes du virus, dont la grande majorité en Chine, où une série de tournois sportifs ont été annulés ou reportés lors des dernières semaines.

Incertitudes pour l'Open de Kunming

L'Open de Xian, un tournoi WTA 125, catégorie la plus faiblement dotée du circuit féminin, était programmé du 13 au 19 avril. Cette annulation pose du coup également la question de celle de l'Open de Kunming, qui doit débuter lui huit jours plus tard le 27 avril dans le sud de la Chine. "Nous sommes très attentifs à la situation car il n'y a rien de plus important que la protection de la santé de nos joueurs, des membres du WTA et de nos fans", a expliqué la WTA dans un communiqué.

Le Grand Prix de Chine de Formule 1, qui devait se tenir le 19 avril, a été reporté la semaine dernière.