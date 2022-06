Tennis

TENNIS - Mats Wilander : "Je n'ai jamais pensé que je pouvais gagner un Grand Chelem"

TENNIS - Lauréat de Roland-Garros 1982, Mats Wilander revient sur ce tournoi marqué par un des actes de fair-play les plus célèbres de l'histoire lors de sa demi-finale. Le champion suédois raconte son épopée conclue par un titre qu'il n'aurait jamais imaginé, après sa victoire en finale face à Guillermo Vilas. Retrouvez The Power of Sport chaque semaine sur Eurosport.

00:03:39, il y a 12 minutes