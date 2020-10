Le contexte sanitaire aura eu raison de leur attelage. Amélie Mauresmo ne sera plus la coach de Lucas Pouille la saison prochaine. Selon L'Equipe ce vendredi, l'ex-capitaine de Fed Cup et le Nordiste ont pris cette décision d'un commun accord mais à l'initiative de l'ancienne numéro 1 mondiale qui ne pourra pas voyager en famille (elle est mère de deux enfants, NDLR), coronavirus oblige. Loïc Courteau, qui formait un duo avec Mauresmo, va lui rester au côté de Pouille qui devrait bientôt dévoiler l'identité d'un nouvel entraîneur pour compléter son équipe.

Entamée sur les chapeaux de roue avec une demi-finale à l'Open d'Australie en 2019, la collaboration entre Pouille et Mauresmo a ensuite souffert des nombreuses blessures du Nordiste et de l'interruption des compétitions à cause du coronavirus. Blessé au coude, l'actuel 69e joueur mondial a longtemps été éloigné des courts et n'a disputé aucun tournoi du Grand Chelem cette saison.