Simon : "En France, on te dit 'Gagne ton Grand Chelem et tu pourras l'ouvrir après'"

Comme ce dernier ne devrait pas s'engager au tournoi de Sofia la semaine prochaine, Djokovic est bien parti pour terminer 2020 à la place de numéro un pour la sixième fois de sa carrière, soit autant que Pete Sampras (N.1 entre 1993 et 1998). Lorenzo Sonego, défait en finale à Vienne par le Russe Andrey Rublev, a lui gagné dix places et pointe au 32e rang, son meilleur classement en carrière. Mais ce n'est pas la progression la plus spectaculaire dans le Top 100 puisque le Sud-Africain Kevin Anderson a fait un bond de 25 places qui lui permet de remonter au 86e rang.