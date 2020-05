Andy Murray va effectuer son grand retour à la compétition lors d'un tournoi à huis clos organisé par son frère Jamie du 23 au 28 juin prochains au Centre national du tennis britannique à Londres. En plus des Murray, Daniel Evans et Kyle Edmund prendront part à la compétition-exhibition baptisée la "Schroders Battle of the Brits" et retransmise par la plateforme Amazon Prime Video.

Cette fois, c'est sûr : le retour d'Andy Murray sur les courts se précise. Alors que la Fédération britannique a annoncé dernièrement la tenue d'une série de tournois réservés à ses meilleurs joueurs courant juillet, l'Ecossais rejouera même un peu plus tôt. Il participera ainsi à la "Schroders Battle of the Brits" (Schroders est un groupe de gestion d'actifs qui sponsorise l'événement, ndlr), compétition-exhibition montée par son frère Jamie (qui y prendra part aussi), du 23 au 28 juin prochains. Leurs compatriotes Daniel Evans (28e joueur mondial) et Kyle Edmund (44e) seront aussi au rendez-vous et les matches seront diffusés sur la plateforme Amazon Prime Video.

L'ex-numéro 1 mondial n'a plus été vu raquette en main lors d'un match officiel depuis la phase finale de la dernière Coupe Davis en novembre 2019. Touché au bassin et souffrant encore de la hanche - il avait subi une lourde opération début 2019 -, Murray avait été encore éloigné du circuit au début de l'année et prévoyait d'effectuer son retour lors du Masters 1000 de Miami à la fin du mois de mars. Mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement. Il reprendra donc finalement la raquette dans quelques semaines lors de ce tournoi organisé à huis clos au Centre national du tennis britannique à Londres.

Lors de l'événement, au moins 100 000 livres sterling (soit plus de 110 500 euros) seront récoltées au profit du système de santé britannique. "Les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde, et nous voyons ce tournoi comme une façon de remercier les héros des services de santé pour tout le travail qu'ils ont fait en levant des fonds", a notamment indiqué Jamie Murray.

