C'est un honneur qui le touche particulièrement. Dans sa carrière sportive, Rafael Nadal a reçu une multitude de trophées et d'éloges, mais rien de comparable à cette décoration. Jeudi, le numéro 2 mondial a été ainsi fait Grand-Croix de l'Ordre du 2 Mai par la Communauté de Madrid. Cette distinction honorifique, à laquelle aucune rétribution financière n'est attachée, salue la carrière pleine " de valeurs et d'efforts " du Majorquin selon la présidente de la Communauté de Madrid Isabel Díaz Ayuso qui lui a remise.

Nadal se voit aussi récompensé pour son implication dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. En plus de ses dons personnels, il a été à l'initiative d'une levée de fonds avec le basketteur Pau Gasol, par l'intermédiaire de la vente aux enchères d'accessoires et d'équipements de grands sportifs espagnols. 14 millions d'euros avaient ainsi été collectés. Une fois décoré, "Rafa" a ainsi eu des mots pour les victimes du virus et a réitéré sa reconnaissance aux équipes médicales et aux forces de sécurité de l'Etat espagnol.