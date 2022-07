Wim Fissette et Naomi Osaka, c’est fini. Après deux ans et demi de collaboration, l’ancienne numéro 1 mondiale, et celui qui est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du circuit, après avoir déjà eu sous sa houlette d’autres références comme Victoria Azarenka, Simona Halep, Angelique Kerber ou Kim Clijsters, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

C’est le Belge qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, dans un court message. "Cela a été un privilège d'entraîner Naomi depuis 2019 et de voir quelle championne elle est devenue, écrit Fissette, 42 ans. Cela a été incroyable d'être partie prenante de cette aventure". Une aventure ponctuée de deux titres du Grand Chelem, l'US Open 2020 (c'est d'ailleurs avec une photo d'eux deux et du trophée qu'il a accompagné sa publication) et l'Open d’Australie 2021, mais qui était devenue bien plus terne ces derniers mois.

Ainsi, après de nombreux épisodes où la joueuse avait pu exprimer son mal-être et sa fatigue mentale, Osaka, 24 ans, touchée au talon d'achille, n’est plus réapparue sur le circuit WTA depuis sa défaite au premier tour de Roland Garros, il y a maintenant près de deux mois jour pour jour. "Merci... Je te souhaite le meilleur et je vais me consacrer désormais au prochain chapitre de mon existence", a conclu Fissette, qui devrait donc rapidement trouver une nouvelle pépite à faire grimper jusqu’au sommet du tennis mondial.

