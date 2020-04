Stefanos Tsitsipas serait-il déjà en train de se préparer pour un futur discours à Roland-Garros ? Mardi, la star grecque de 21 ans, confinée chez elle comme quatre milliards de personnes en raison de la pandémie de coronavirus, a expliqué mettre à profit ce moment pour apprendre le français.

"C'est l'occasion de rester un peu plus longtemps avec ma famille et de faire des choses pour lesquelles je n'avais pas de temps auparavant, a déclaré le sixième joueur mondial lors d'une téléconférence du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avec les principaux sportifs du pays. Plus précisément, en ce moment, j'essaie d'apprendre un peu de français tous les jours. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, sans en avoir le temps et cette période est une opportunité de le faire."

Le Premier ministre Mitsotakis avait organisé cette visioconférence pour remercier plusieurs stars du sport grec qui ont incité le grand public à faire de l'exercice à la maison tout en respectant les mesures de confinement dues à la pandémie.