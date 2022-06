Tennis

Tennis - Pionnière pour l'égalité dans le sports et les droits LGBT, (re)découvrez l'histoire de Billie Jean King

TENNIS - Billie Jean King est l'une des plus grandes joueuses de tout le temps. Elle a maqrué l'histoire du tennis sur et en dehors des courts. Elle a longtemps milité pour l'égalité des primes entre les hommes et les femmes et pour l'acceptation des personnes LGBT. (Re)découvrez le destin incroyable de l'icône du tennis féminin, titrée 12 fois en simple sur les tournois du Grand Chelem.

