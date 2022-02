Son interview à la BBC a fait grand bruit. Droit dans ses bottes, Novak Djokovic a ainsi réaffirmé qu'il ne se ferait pas vacciner dans un entretien diffusé mardi , au risque de manquer les plus grands événements de l'année et de renoncer au record de titres en Grand Chelem. Mais le numéro 1 mondial, qui fera son retour à la compétition à Dubaï la semaine prochaine, a aussi parlé de choses plus légères. S'il n'a pas voulu vraiment regarder la finale de l'Open d'Australie, frustré de ne pas y être, ce n'était visiblement pas le cas de tout le monde chez lui.

Djokovic a ainsi révélé que sa femme Jelena et que son fils Stefan étaient bien devant leur écran et qu'ils n'avaient pas le même favori. Si la première soutenait Daniil Medvedev, le second, lui, préférait... Rafael Nadal qui était pourtant en lice pour un 21e titre en Grand Chelem record. "A chaque point que Rafa gagnait, Stefan sautait partout dans la maison et serrait le poing comme Rafa, c'était drôle", a décrit le numéro 1 mondial, beau joueur.

Le fils Djokovic tiraillé en cas de nouveau Djokodal ?

Mais en cas de match entre Djokovic et Nadal, le petit Stefan soutiendrait-il quand même père ? "Oui. Enfin je l'espère !", s'est exclamé le Serbe, hilare. Avant de poursuivre son récit par une anecdote croustillante. "Un soir, quand je le mettais au lit, il m'a demandé : 'Quand aura lieu le prochain tournoi que tu joueras et que Rafa jouera aussi ?' Je lui ai dit : 'Je ne suis pas sûr. J'espère très bientôt. Mais pourquoi tu me demandes ça ?' Et il m'a répondu : 'Parce que j'aimerais beaucoup faire une photo avec Rafa.'"

Djoko Junior, adepte lui aussi du coup droit lasso (voir tweet-vidéo ci-dessus), obtiendra-t-il gain de cause ? Selon toute vraisemblance, il devra attendre encore quelques semaines, voire quelques mois , même si les règles d'entrée dans les pays et de participation aux tournois pourraient être moins contraignantes en Europe au printemps. En l'état actuel, Djokovic ne devrait en tout cas pas pouvoir se rendre aux Etats-Unis pour les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami qui auraient dû être les prochains rendez-vous communs du Serbe et de l'Espagnol.

