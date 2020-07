A l'occasion de son premier match depuis l'arrêt des compétitions en mars, Kristina Mladenovic a été battue ce lundi à Nice par Clara Burel, la 506e joueuse mondiale (6-2, 7-6).

Kristina Mladenovic (42e mondiale) rêvait certainement d'une meilleure reprise. La n°1 française a été battue lundi à Nice lors de la première étape du Challenge Elite FFT, mis en place par la Fédération dans le cadre de son plan de soutien au tennis tricolore face à la pandémie de coronavirus. La joueuse tricolore a été défaite par la jeune Clara Burel (506e) (6-2, 7-6) et a refusé de faire tout commentaire à l'issue du match.

Dans le tableau féminin (12 joueuses), Mladenovic est notamment accompagnée de ses coéquipières de l'équipe de France lauréates de la dernière Fed Cup : Fiona Ferro (53e), Alizé Cornet (59e) et Pauline Parmentier (154e). Mladenovic a renoncé à participer au tournoi exhibition Eastern European Championship qui se joue actuellement à Belgrade et où elle devait effectuer son retour à la compétition, en raison des cas de Covid-19 (Novak Djokovic et trois autres joueurs) qui se sont déclarés lors du récent Adria Tour dans les Balkans.

Dans le tableau masculin (24 joueurs), le mieux classé est Gilles Simon (54e) qui sera notamment accompagné de Pierre-Hugues Herbert (71e) et de Nicolas Mahut (213e). La compétition se déroule sous la forme d'un championnat (de lundi à mercredi) avant un tableau à élimination directe (quarts jeudi, demies vendredi et finale samedi). Ce mini-circuit dans les Alpes-Maritimes a pour but d'aider les joueurs au chômage technique à cause de la pandémie de coronavirus. Après Nice, ils se déplaceront à Cannes (13-18 juillet) puis à Villeneuve-Loubet (20-25 juillet).

La série de tournois, dotée au total de 282.000 euros, se jouera sur dur pour préparer la tournée américaine prévue en août avec en point d'orgue l'US Open. Peuvent y participer 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux Qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames).

