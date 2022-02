La prudence oratoire d'Andrea Gaudenzi prend désormais tout son sens. Voici quelques semaines, le président de l'ATP s'était contenté de communiqués très généraux indiquant sa préoccupation pour la sécurité de Peng Shuai, la joueuse chinoise qui avait été censurée après avoir posté un message accusant d'agression sexuelle un ex-dirigeant de son pays. Il n'avait ainsi pas emboîté le pas de son homologue de la WTA Steve Simon qui s'était déclaré prêt à ce que le circuit WTA ne passe plus par la Chine, tant que la situation ne serait pas éclaircie. Mercredi, le calendrier de la seconde partie de saison ATP a été dévoilé et la tournée asiatique fait bien son retour après deux ans d'impasse à cause du coronavirus.

Jusqu'ici, seul le programme jusqu'à l'édition 2022 de Wimbledon (27 juin-10 juillet) était connu, les cinq derniers mois de l'année ont donc été complétés. En tout, le calendrier de l'année comporte 66 tournois dans 30 pays. Et à l'automne, pas moins de quatre épreuves se dérouleront en Chine : Chengdu (ATP 250, 26 septembre-2 octobre), Zhuhai (ATP 250, 26 septembre-2 octobre), Pékin (ATP 500, 3-9 octobre) et le Masters 1000 de Shanghaï (9-16 octobre).

Les joueurs du circuit repasseront aussi par Bâle (24-30 octobre), avant le Rolex Paris Masters (31 octobre-6 novembre) désormais dirigé par Cédric Pioline et le Masters de Turin (13-20 novembre. A noter que le tournoi de Saint-Pétersbourg a été remplacé par celui de Nur-Sultan (19-25 septembre).

