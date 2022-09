Depuis l'annonce de sa retraite, Roger Federer ne cesse de recevoir des hommages de la part du monde du tennis. Parmi eux, certains résonnent forcément plus fort que d'autres. Et nul doute que celui publié par Pete Sampras sur les réseaux sociaux ce jeudi soir en fait partie. La légende américaine, qui a remporté 14 titres en Grand Chelem, a publié une longue vidéo où il rappelle, notamment, son unique confrontation à Wimbledon en 2001, lors de laquelle son règne londonien s'est arrêté.

"Je ne sais pas par où commencer alors je vais parler de la première foi que nous nous sommes affrontés. Tu n'avais que 19 ans, tu étais un joueur prometteur mais on parlait déjà beaucoup de toi. Nous avons livré une grosse bataille sur le court central de Wimbledon et tu m'avais battu en cinq sets", a commencé par rappeler Sampras, qui avait remporté les quatre titres précédents sur le gazon anglais pour y porter son palmarès à sept.

Tu peux être très fier de toi

"Je me souviens avoir quitté le court avec le sentiment d'avoir fait mon match. J'étais loin de me douter que, vingt ans plus tard, tu aurais gagné autant de Majeurs, que tu serais numéro un pendant des années, que tu dominerais notre sport. En fait, que tu aurais tout fait", a loué Pistol Pete, qualifiant Federer de "joueur vraiment spécial".

"Federer n'a jamais été autant Federer que ce jour-là"

"Tu as sacrifié ton corps. Ce que tu as accompli est extraordinaire. Tu as toujours été noble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Tu as vécu ta carrière en restant toi-même et en n’oubliant jamais d’où tu venais. Tu peux être très fier de toi. C’est triste de te voir arrêter maintenant mais on sait que ça fait partie du sport. Tu vas manquer au tennis mais tu l’as laissé entre de bonnes mains", a finalement conclu Sampras à la veille du match d'adieu de Federer, qu'il jouera en double avec son rival et ami Rafael Nadal à la Laver Cup de Londres ce vendredi.

