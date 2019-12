En 2024, Rafael Nadal aura 38 ans. Comme Roger Federer, son eternel rival, aujourd'hui. Les espoirs sont donc permis, dans l'optique de le voir représenter l'Espagne lors des Jeux Olympiques organisés à Paris. "Ce serait un rêve, mais c'est compliqué de me prononcer là, tout de suite, parce qu'il reste beaucoup d'années. La logique me ferait dire que je n'y serai pas. Mais il faut se méfier de la logique", a déclaré Rafael Nadal, dans un premier temps à l'Equipe ce vendredi.

Au cours de cet entretien, le natif de Manacor a estimé qu'il ne se voyait pas, à la base, durer et briller jusqu'en 2019. "Vous m'auriez dit, il y a cinq ans, que je ferais une saison pareille en 2019, je vous aurais répondu que c'était impossible, a assuré le vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem depuis le début de sa carrière. Et c'est sûr que si fin 2009 (l'année où il a perdu en 8es à Roland-Garros), on m'avait demandé si je jouerais encore à l'aube de 2020, j'aurais dit non. Alors la logique..."

"En 2019, je suis descendu très bas mentalement"

Rafael Nadal aime Paris et ses performances dans la capitale l'ont démontré : douze victoires à Roland-Garros, et une finale au Masters de Paris-Bercy (en 2007 face à David Nalbandian). S'il avoue avoir connu des moments difficiles en 2019 ("Cette saison, je suis descendu très bas mentalement et j'ai réussi à me reprendre et à retrouver mon niveau maximal"), l'Espagnol sait toujours se relever. Jusqu'en 2024 ?