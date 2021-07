Cette fois, c'est sûr, Novak Djokovic sera bien présent aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Alors que le numéro un mondial avait précisé qu'il avait une chance sur deux de se rendre au Japon (ndlr : "du 50/50") il y a quelques jours, voilà que le Serbe a annoncé sa participation au tournoi olympique ce jeudi soir. "J'ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l'équipe serbe pour les Jeux olympiques", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Kerber et Azarenka renoncent aux Jeux de Tokyo

Après son sacre à Wimbledon dimanche dernier contre Matteo Berrettini , Novak Djokovic est revenu à hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal , qui avaient tous les deux déjà atteint la barre des 20 succès en Grand Chelem. Mais le Serbe est sur une dynamique exceptionnelle depuis le début de l'année 2021 (victoire à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros notamment) et partira donc forcément favori à Tokyo, où l'Espagnol et le Suisse ont successivement déclaré forfait.