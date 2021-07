Les lendemains qui déchantent pour Ashleigh Barty. Deux semaines après son sacre chargé en émotion à Wimbledon, la N.1 mondiale est sortie dès le premier tour du tournoi olympique de simples, balayée par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (6-4, 6-3). Contre la 48e joueuse mondiale, Barty est passée à côté de son match et de son rendez-vous. Elle laisse ouvert le tableau féminin et la course à la médaille d'or.

L'Australienne n'a pourtant pas semblée prise par l'enjeu, ne refusant pas le jeu, bien au contraire. La joueuse d'Ipswich s'est imposée dans l'échange mais a enchaîné les fautes comme rarement celui lui ait arrivé ces derniers mois. Avec 55 fautes directes, le contraste est saisissant avec les chiffres de son adversaire du jour, 13 fautes directes et… 5 coups gagnants seulement. Mais dans la lignée de ses récentes performances (titre à Guadalajara, quart de finale à Miami, victoire contre Naomi Osaka en Fed Cup en 2020), Sorribes s'est montré opportuniste, et efficace sur les points importants, parvenant à breaker Barty à deux reprises lors des deux sets.

En à peine une heure, le tennis olympique aura perdu son tenant du titre masculin en simple avec le forfait d'Andy Murray , puis une de ses principales prétendantes avec la sortie de piste prématurée d'Ashleigh Barty.

