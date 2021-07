Pour une déception, c'est une déception. La paire Herbert – Mahut prend déjà la porte à Tokyo. Les deux Français se sont inclinés d'entrée face aux deux Britanniques Andy Murray – Joe Salisbury en deux manches assez sèches (6-3, 6-2) et 75 minutes de jeu.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont un palmarès long comme le bras. A eux deux, ils ont tout gagné, les quatre tournois du Grand Chelem et même le Masters. Mais les Jeux Olympiques se refusent encore et toujours à eux. Cette sortie de piste prématurée est la deuxième de suite pour eux. En effet, à Rio en 2016, les deux Tricolores avaient subi la loi de la paire colombienne Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.

Sacrés à Roland-Garros au mois de juin, Mahut et Herbert représentaient sur le papier et d'assez loin la meilleure chance de médaille tricolore en tennis, à l'occasion de ces Jeux Olympiques de Tokyo, disputés cet été. Après Roland, il y a malheureusement eu Wimbledon. Sur le gazon londonien, Herbert s'était blessé à la cuisse et les deux hommes avaient dû abandonner face à Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Les deux hommes n'avaient pas voulu prendre le moindre risque avant les Jeux, qui sont déjà terminés. Le rêve olympique est très certainement définitivement passé.

