Roger Federer est annoncé aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'ITF a dévoilé, jeudi, la liste des participants au tournoi olympique de tennis qui se déroulera du 24 au 30 juillet prochain à l'Ariake Coliseum, l'enceinte qui accueille l'ATP 500 de Tokyo en temps normal.

Sans grande surprise, le nom du Bâlois apparaît dans ce listing officiel, mais cela ne veut pas dire que Federer participera à l'épreuve à la fin du mois. Le Suisse avait été formel avant le coup d'envoi de Wimbledon, priorité à son tournoi de coeur où il vise un 21e Grand Chelem , et décision finale après l'épreuve londonienne.

D'ici le lundi 12 juillet, ou avant, nous saurons ce que fera Federer. Ces dernières semaines, le Suisse s'était montré assez concerné par les problèmes sanitaires en cours au Japon.

Djokovic, Tsitsipas et Murray présents

Sans surprise, Novak Djokovic en sera lors de ce tournoi olympique. Le Serbe n'a jamais été titré champion olympique et la déconvenue au 1er tour de Rio 2016, face à Juan Martin del Potro, doit être levée, lui qui vit une année faste après ses sacres à l'Open d'Australie et Roland-Garros. Miomir Kecmanovic sera l'autre représentant de la Serbie. Le n°1 mondial ne figure pas dans la liste pour le double messieurs.

Stefanos Tsitsipas, finaliste à la Porte d'Auteuil début juin, est également dans la liste. Le Grec visera aussi l'or en double mixte aux côtés de Maria Sakkari. Andy Murray, double champion olympique en titre en simple, est également annoncé présent.

Les Bleus en force

Chez les Bleus : Gaël Monfils, Ugo Humbert, Jérémy Chardy, Gilles Simon seront les quatre représentants en simple messieurs. Chez les dames : Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alize Cornet et Caroline Garcia tenteront de décrocher une médaille.

Pour les équipes de double, pas de surprise non plus : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut viseront l'or, tandis que l'autre paire sera composée de Jérémy Chardy et Gaël Monfils. Chez les dames : Caroline Garcia fera équipe avec Kristina Mladenovic. Alizé Cornet jouera elle avec Fiona Ferro. Les équipes de double mixte ne figurent pas dans le listing officiel, mais à Roland-Garros, Herbert avait évolué avec Garcia. A WImbledon, Nicolas Mahut fait équipe avec Mladenovic.

L'Italie et la Russie de Medvedev font peur

Deux nations vont venir avec du beau monde : l'Italie et la Russie. Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini représenteront la botte. Du côté de la Russie, tous les meilleurs joueurs seront à priori de la partie. Daniil Medvevdev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev et Karen Khachanov sont les autre joueurs prévus en simple. Autant dire que les chances de médaille seront élevées.

Les quatre Russes joueront aussi en double messieurs : Medvedev fera équipe avec Karatsev, alors que le duo Rublev - Khachanov, redoutable en double, sera la paire la plus fiable pour récupérer une médaille.

