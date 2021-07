C'est la première grosse surprise dans le tournoi masculin de tennis. Félix Auger-Aliassime, 15e mondial et tête de série numéro 9 du tournoi olympique, s'est fait sortir par Max Purcell, 190e joueur mondial en deux sets (6-4, 7-6). L'Australien a profité du forfait d'Andy Murray pour intégrer le tournoi principal, lui qui n'était pas censé participer à ces Jeux, et s'offrir la belle surprise de ce premier tour.

Auger-Aliassime subit quant à lui une énorme désillusion, mais n'a jamais vraiment existé dans la rencontre. 23 fautes directes et notamment 9 doubles fautes, c'était trop pour pouvoir espérer quelque chose face au remuant et spontané Australien. Purcell s'offre la plus belle victoire de sa carrière à 23 ans, et défiera le vainqueur du duel Koepfer-Bagnis au deuxième tour.

